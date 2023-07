Der Bauerngarten ist das neue Kleinod der Nachsorgeklinik für schwerkranke Kinder. Finanziert wurde das Projekt mit Spendengeldern des "Fördervereins Nachsorgeklinik Tannheim".

Die große Parkanlage der Nachsorgeklinik Tannheim bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist um ein Schmuckstück reicher: Ein neu angelegter Bauerngarten lädt die jungen Patientinnen und Patienten und deren Familien ein, viele heimische Pflanzen und Kräuter, aber auch einige "Exoten" näher kennen zu lernen.

Vom Hauptgebäude der Tannheimer Nachsorgeklinik bis rüber zum neu angelegten und vom SWR- Gartenexperten Volker Kugel gestalteten Bauerngarten sind es nur ein paar wenige Schritte. Dort gibt es so viel Neues zu entdecken. In der Reha in Tannheim erholen sich schwerkranke Kinder zusammen mit der ganzen Familie von den Strapazen der Krankheit.

Einfach mal abschalten

Katharina Belz ist mit ihrer Familie aus Landshut angereist. Vom neuen Bauerngarten ist sie begeistert: "Es ist so farbenfroh und es lässt einen vom tristen Alltag flüchten. Hier kommt man zur Ruhe", so die Mutter der sechsjährigen Jolina, die von den vielen Beeren im Bauerngarten schwärmt.

34 Hochbeete gibt es insgesamt. Eines davon ist ein ganz besonderes: Es ist das so genannte Kinderbeet. Dieses pflanzen die Kinder während ihres Aufenthalts selbst an. Und nach der Reha, die in der Regel rund einen Monat dauert, dürfen sie das gewachsene Pflänzlein mit nach Hause nehmen. Als kleine Erinnerung an den neuen Bauerngarten.