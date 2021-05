Slow-Flowers - das sind Schnittblumen in allen Farben und Formen. Das Besondere an ihnen: Sie sind regional und komplett chemiefrei. In Müllheim wachsen solche Blumen auf 6.000 Quadratmetern.

Ganz egal, ob Schwertlilien, Anemonen oder Ranunkeln: Malin Lüth liebt Blumen. Deshalb hat die gebürtige Kielerin in Südbaden bei Müllheim ein 6.000 Quadratmeter großes Feld gepachtet und Schnittblumen darauf angepflanzt. Das Video aus der SWR Landesschau: Ihre Blumen sind allerdings in einer Hinsicht besonders: Sie wachsen ganz ohne Pestizide und Kunstdünger, denn die gelernte Gemüsegärtnerin hat sich der sogenannten Slow-Flower-Bewegung angeschlossen. Deren Entwicklung begann vor einigen Jahren in den USA. Ihre Anhänger setzen auf regionale, chemiefreie Schnittblumen. Hier der Radio-Beitrag zum Nachhören: Nachhaliger Dünger aus Schafswollpellets Ihre "Slow-Flowers" pflanzt Malin für ihr Unternehmen "Wildling Blumen" immer nur an, wenn gerade Saison ist. Denn sie ist der Meinung: Ihre Blumen sollen wachsen dürfen - ohne Pflanzengifte und Kunstdünger. Die gelernte Gemüsegärtnerin setzt stattdessen auf Schafwollpellets. Das sei nachhaltiger, sagt sie. Für Malin ist ihr Beruf auch Berufung: "Ich weiß, dass ist täglich so ein Jubelmoment und dann diesen Acker so zum Blühen zu bringen und zu gucken, was kann ich dem Gutes tun. Das ist so eine richtig schöne Aufgabe, die Verantwortung für sein Stück Land zu haben." Malin Lüth, Gärtnerin aus Müllheim Die Blumen wachsen - doch dann kommt Corona Tausende Blumenzwiebeln hat Malin seit vergangenem Jahr in der Erde vergraben, erzählt sie. Auch zur Zeit pflanzt sie wieder Staticen in unterschiedlichen Farben ein. Die Sorten haben so bunte Namen wie die Pflanzen, die sie bezeichnen. Sie heißen American Beauty, Apricot oder Pastel Mix. Rückhalt während Pandemie durch soziale Netzwerke Wie für viele andere Betriebe sei die Coronavirus-Krise allerdings zum Problem für die Gärtnerin geworden, erinnert sie sich. Sie habe auf einmal viele Blumen gehabt - Abnehmer wie Hotels und Gastro aber keine Nachfrage mehr. Rückhalt haben ihr dann die sozialen Netzwerke gegeben, sagt Malin. Auf einmal habe sie einen "riesigen Rückhalt" von Menschen bekommen, die Blumen bei ihr bestellten, erzählt sie weiter. Und es gibt ein Happy End: Mittlerweile verschickt die 30-Jährige ihre nachhaltigen Schnittblumen sogar in ganz Deutschland.