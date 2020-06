Ristorante "La Corona" in Freiburg nach dem Lockdown

"La Corona" bedeutet übersetzt eigentlich nur „Die Krone“, aber der Name der Pizzeria ist in Freiburg in aller Munde. Als die Besitzer das Restaurant Ende Mai, nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause, endlich wieder vollständig öffnen durften, war die Hoffnung groß, dass auch die Gäste wieder kommen.