Antisemitismus in Teningen? Nachbarschaftsstreit vor Gericht

per Mail teilen

Stalking, Hakenkreuze auf Fahrzeugen und antisemitische Beleidigungen: Ein Nachbarschaftsstreit bei Emmendingen zieht sich mittlerweile über sieben Jahre. Die Rechtslage ist unklar.

Bei einem Streit in Teningen (Landkreis Emmendingen) ist es zwischen Nachbarn nicht bei Drohungen geblieben. In sieben Jahren kam es unter anderem auch zu Stalking, mit Hakenkreuzen zerkratzten Fahrzeugen und zu antisemitischen Beleidigungen. 2020 zog einer der Nachbarn schließlich mit seiner Familie weg. Das war der praktizierende Jude Michael R. Zwei Jahre nach dem Umzug ist der Streit zwischen ihm und seinem 62-jährigen ehemaligen Nachbar immer noch nicht endgültig geklärt.

Fall landete vor Amtsgericht in Freiburg

Nach dem Umzug wollte der 43-jährige Michael R. seinem ehemaligen Nachbarn von Angesicht zu Angesicht im Freiburger Amtsgericht begegnen. Doch immer wieder wurde das Gerichtsverfahren verschoben. Jetzt hat das Gericht vorgeschlagen, das Verfahren einzustellen, wenn der 62-jährige Nachbar eine Geldauflage zwischen 1.000 und 1.500 Euro akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Nicht aber Michael R. und sein Anwalt.

Mit dem SWR wollte nur Michael R. sprechen. Der 62-jährige Beschuldigte wollte sich nicht äußern. Sein Anwalt hatte ihm geraten, wegen des laufenden Verfahrens nicht öffentlich über den Streit zu reden.

Das Gespräch zwischen SWR-Reporter Sebastian Bargon und SWR-Moderator Matthias Schlott zu dem Thema in voller Länge zum Nachhören:

Michael R. sei als "Dreckstürke" bezeichnet worden

Michael R. hatte nach eigenen Angaben kurz nach seinem Einzug 2013 aus Sorge um seine Kinder beim Nachbarn geklingelt, weil dessen Sohn oftmals zu schnell mit dem Auto unterwegs war. Sein Nachbar soll ihn daraufhin als "Dreckstürke" bezeichnet haben und fügte hinzu: "Wenn ich Türke sage, sollst du wissen, dass ich Jude meine." Danach rief Michael R. beim Rathaus an, bekam aber keine Hilfe. Danach sei es immer wieder zu antisemitischen Beleidigungen und Provokationen durch den Nachbarn gekommen.

Irgendwann sei Michael R. der Kragen geplatzt, sagt er. Er habe mit dem Handrücken zugeschlagen. Das Amtsgericht Emmendingen habe ihm eine Strafe in Höhe von 900 Euro und ein Kontakt- und Annäherungsverbot auferlegt. Ein Verstoß dagegen hätte ihn ins Gefängnis bringen können. Bis heute ist Michael R. empört, dass die Amtsrichterin in Emmendingen die Vorgeschichte zu der Ohrfeige, nicht interessiert hat.

"Die Zeugen wurden nie angehört. Mir wurde kein Glaube geschenkt."

Eingekratzte Hakenkreuze und nächtliche Anrufe folgten

Nachdem der Anwalt von Michael R. erfolgreich gegen die Kontakt- und Annäherungsverbote vorgegangen war, musste der Nachbar die Gerichtskosten übernehmen. Daraufhin kam es zu weiteren Schikanen. Zum Beispiel mit Hakenkreuzen verkratze Autos, nächtliche Anrufe oder das Leuchten mit einer Taschenlampe in die Wohnung. 2019 konnte das Landeskriminalamt mithilfe von Fingerabdrücken nachweisen, dass Briefe mit antisemitischen Beleidigungen eindeutig von dem 62-jährigen Beschuldigten stammten.

Ob es zu einer öffentlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Freiburg kommen wird, ist unklar. Michael R. leidet noch immer an Schlaflosigkeit. SWR Gabi Krings

62-Jähriger habe posttraumatische Belastungsstörung

Trotz dieser schweren Tatbestände soll es aber keine öffentliche Gerichtsverhandlung und der Beschuldigte nur eine Geldstrafe von 1.000 bis 1.500 Euro erhalten. Der Grund dafür ist, dass der Beschuldigte eine psychologisch-psychiatrischen Stellungnahme vorgelegt hat. Demnach leide er nach dem körperlichen Angriff durch Michael an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Deshalb sehe er sich nicht in der Lage an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen und Michael R. persönlich zu begegnen.

Die Verfasserin des Gutachtens, eine Diplompsychologin, schreibt allerdings auch, dass dem Beschuldigten eine Teilnahme an der Verhandlung ermöglicht werde, ohne dass er Michael R. direkt begegne.

Der Pressesprecher des Freiburger Amtsgerichts, Lars Petersen, will sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht explizit zu diesem Fall äußern. Allgemein gesprochen gibt es ihm zufolge Argumente, das Verfahren einzustellen. Wesentlich seien der Zeitablauf und ein möglicherweise offener Ausgang des Verfahrens.

Einstellung wäre Rückschlag für Michael R.

Eine Einstellung des Verfahrens würde für den Kläger Michael R. angesichts des angerichteten Schadens eine große Enttäuschung bedeuten, sagt er. Schließlich sei er vor zwei Jahren nur wegen seines Nachbars weggezogen und habe mit Verlust sein Haus verkaufen müssen. Sein Anwalt, Thorsten Schulte-Günne, teilt mit, dass der Gesetzgeber bei sogenannten Einstellungsverfügungen für Nebenkläger keine Rechtsmittel vorgesehen hat. Das bedeutet, dass eine Berufung gegen die Entscheidung nicht möglich sei.

"Das ist schlimm, man fühlt sich vom Rechtsstaat allein gelassen."

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, darf sich zu dem laufenden Verfahren auch nicht öffentlich äußern. Er findet aber klare Worte: "Ich habe das auch schon selber erlebt, dass bei antisemitischen Bedrohungen und Beschimpfungen Verfahren eingestellt worden sind. Das ist schlimm, man fühlt sich vom Rechtsstaat allein gelassen."