Nach Verständigung im Handyprozess geht es Ende des Monats weiter

Vier Männer sind des schweren bandenmäßigen Diebstahls in 16 Fällen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie einen Schaden von 3,75 Millionen Euro verursacht haben. Nach den nicht-öffentlichen Gesprächen zwischen Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft hätten sich die Angeklagten zu vier Taten geständig eingelassen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Landgerichts. Die vier Taten beträfen eine Schadenshöhe von ungefähr 900.000 Euro. Es sei vereinbart worden, dass sich die Angeklagten um Wiedergutmachung kümmerten, heißt es. Zwei der vier Männer waren bei der geschädigten Firma beschäftigt. Einer von ihnen soll die Diebstähle vertuscht haben, in dem er Zahlen zum Warenbestand manipulierte. Der Prozess soll am 28.10. fortgesetzt werden. Bis auf zwei Ausnahmen wird auf die Vernehmung der ursprünglich geladenen Zeugen verzichtet.