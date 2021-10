Landesparteitag in Freiburg: Die SPD stellt sich neu auf und will Kretschmann beerben

In der Freiburger Messe diskutiert die Baden-Württemberg SPD am Samstag über einen neuen Kurs. Das langfristige Ziel: Platz 1 bei der Landtagswahl 2026.

Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her: Da erlebte die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein historisches Debakel. Mit elf Prozent erreichte sie gerade so Rang drei vor FDP und AfD, landete aber weit hinter Grünen und CDU. Im Anschluss scheiterte auch der Versuch den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von einer Ampel-Koalition mit den Liberalen zu überzeugen.

Sieben Monate später sieht die SPD-Welt ganz anders aus. Bei der Bundestagswahl wurde die Partei stärkste Kraft und stellt mit Olaf Scholz sehr wahrscheinlich den kommenden Bundeskanzler. Von diesem Aufwind will die SPD auch im Land profitieren. "Wir laufen jetzt auf Augenhöhe mit den anderen Parteien"", gibt sich Landeschef Andreas Stoch selbstbewusst.

"Wenn bei der nächsten Landtagswahl 2026 Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht mehr antritt, wird die SPD um Platz eins spielen.“

Stoch beruft sich auf die jüngsten Umfragen, in denen die SPD sogar vor der CDU oder gleichauf lag. Auch bei der Bundestagswahl hatte die SPD in Baden-Württemberg mit 21,6 Prozent nur knapp hinter der CDU gelegen.

SPD will Markenkern stärken

Trotz aller Freude über den Erfolg bei der Bundestagswahl ist das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl in der Partei nicht vergessen. Auf dem Parteitag in Freiburg will die SPD deshalb Lehren aus dem Superwahljahr ziehen und ihren Kurs neu bestimmen. Unter anderem geht es darum, die digitale Kommunikation zu verbessern, mehr neue Mitglieder zu gewinnen und Frauen in der Partei stärker zu fördern. Zentral ist aber die Neuausrichtung der Sozialpolitik. "Soziale Gerechtigkeit ist immer noch der Markenkern der Partei", so Landeschef Stoch.

Zuletzt hatte die SPD-Landesspitze eine unabhängige Analyse zu den Gründen der Wahlschlappe im März vorgestellt. Darin hieß es unter anderem, die Menschen wüssten nicht mehr, wofür die Partei stehe, sie habe sich vom Lebensgefühl der Menschen entfernt.

Erstmals wieder in Präsenz

Zum Parteitag in der Freiburger Messehalle werden 500 Mitglieder erwartet. Nach vielen Parteitreffen per Videokonferenz findet sie erstmals seit über einem Jahr wieder in Präsenz statt. Zugelassen ist nur, wer genesen, geimpft oder getestet ist.

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hält auf dem Parteitag eine Rede. Außerdem ist eine Grußbotschaft von SPD-Kanzlerkandidat Scholz vorgesehen.