Nach Renaturierung der Wutach: Fast doppelt so viele Vogelarten wie davor

Was bedeutet Revitalisierung?

Revitalisierung oder Renaturalisierung bedeutet in der Landschaftsökologie die Aufwertung oder Wiederbelebung von natürlichen Lebensräumen. Viele Gewässer etwa sind in Deutschland in einem schlechten Zustand, meistens aus menschengemachten Gründen: Flussbegradigungen, Schadstoffe, Uferbefestigungen. Ziel der Renaturalisierung ist es, diese Lebensräume in einer Weise wiederherzustellen, dass möglichst viele Tierarten in ihnen (wieder) ein Zuhause finden können. Mögliche Maßnahmen sind z.B. die Verbreiterung des Flusses oder die Wiederherstellung begradigter Flussläufe.