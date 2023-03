Ausgetretenes Kohlenmonoxid einer Pelletheizung hat in einem Hotel in Hinterzarten sechs Menschen verletzt - zwei davon lebensgefährlich.

Bei einem Unfall im Heizungskeller eines Hotels in Hinterzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald erlitten am Dienstagmorgen mindestens sechs Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Wie die Polizei in Freiburg am Dienstagnachmittag mitteilte, wurden zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt.

Vormittags war die Polizei noch von einer lebensgefährlich verletzten Person ausgegangen. Bei Arbeiten an der Pelletheizung des Hotelbetriebes war es laut Feuerwehr offenbar zu einer Verpuffung gekommen.

Eine Person musste reanimiert werden

Unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten hatten die Feuerwehrleute die Verletzten zunächst aus dem Heizungskeller geholt. Sie wurden anschließend in Krankenhäuser in Freiburg, Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gebracht. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Eine lebensgefährlich verletzte Person musste vor Ort reanimiert werden. Die Hotelgäste wurden in den Frühstücksraum gerufen und dort betreut.

Das Hotelgebäude in Hinterzarten wurde anschließend gelüftet und - mit Ausnahme des direkt betroffenen Bereichs bei der Heizungsanlage - am Dienstagnachmittag wieder freigegeben. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar und ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.