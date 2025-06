Bei einem Großbrand in der Villinger Innenstadt wurden am Samstagabend sechs Gebäude beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. 35 Personen sind von dem Feuer betroffen.

In der historischen Innenstadt von Villingen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am Samstagabend bei einem Feuer sechs Gebäude komplett oder zum Teil von den Flammen zerstört worden. Zwei Häuser sind durch das Feuer teilweise eingestürzt. Die für Sonntag angesetzten Ermittlungen zur Brandursache laufen, so ein Sprecher der Stadt. Die Häuser konnten von den Brandermittlern am Sonntagmorgen jedoch noch nicht betreten werden. Noch am Sonntagmittag war die Feuerwehr immer wieder mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Weil sich immer wieder Glutnester entzündeten, musste die Villinger Feuerwehr zu Nachlöscharbeiten nach dem Großbrand ausrücken. SWR Thomas Hermanns

OB von Villingen-Schwenningen wendet sich an Bürger

Auf Instagram wendet sich Jürgen Roth (CDU), der Oberbürgermeister (OB) von Villingen-Schwenningen, an die Bürgerinnen und Bürger. "Bitte sehen Sie heute davon ab, zu den betroffenen Gebäuden zu kommen", so Roth. "Die Nachlöscharbeiten und Ermittlungen zur Brandursache laufen noch - Schaulustige behindern diese Arbeit und stören die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner zusätzlich", erklärt er weiter.

Schon am Samstagabend seien Rettungskräfte während des Einsatzes damit beschäftigt gewesen, Schaulustige aus der Gefahrenzone zu verweisen, so die Polizei.

Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) macht sich vor Ort ein Bild von der Lage. Schon in der Nacht war er zum Einsatzort gekommen. SWR Thomas Hermanns

Erster Notruf: Balkonbrand in Villinger Innenstadt

Der erste Notruf war am Samstagabend um 18.27 Uhr eingegangen. Erst war von einem Balkonbrand die Rede. Das Feuer breitete sich auf insgesamt fünf weitere Gebäude aus. Ein Überspringen des Feuers auf weitere umliegende Häuser konnte von der Feuerwehr durch Abkühlen der Gebäude mit Wasserfontänen verhindert werden. Die Löscharbeiten in den engen Gassen der historischen Altstadt stellten eine Herausforderung dar, so die Polizei. Rund 100 Kräfte waren vor Ort im Einsatz. Schwer verletzt wurde durch das Feuer niemand. Vier Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Mindestens ein Anwohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung in einer Klinik behandelt.

Rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

35 Personen verloren durch das Feuer zunächst ihr Zuhause. Die Stadt Villingen-Schwenningen habe sich darauf eingerichtet, den Betroffenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, das sei jedoch nicht nötig gewesen, da alle bei Familie und Freunden unterkommen konnten, so ein Sprecher der Stadt.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Millionen Euro.