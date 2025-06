Nach dem verheerenden Brand in der Villinger Altstadt ist die Hilfsbereitschaft groß. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Währenddessen analysieren Ermittler die Spuren, um die Brandursache zu klären.

Die lodernden Flammen sind mittlerweile gelöscht, doch hier und da steigt noch immer Rauch auf: Bei dem verheerenden Großbrand am vergangenen Samstag in der Villinger Altstadt wurden sechs Häuser schwer beschädigt oder gar zerstört, 35 Menschen verloren ihr Zuhause. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen das Feuer, und das volle Ausmaß der Verwüstung wird erst jetzt sichtbar. Die Ursache des Feuers bleibt weiterhin unklar - doch die Welle der Hilfsbereitschaft ist bereits jetzt groß.

Nach Großbrand: Ausmaß der Zerstörung sichtbar

Ruß liegt in der Luft, verkohlte Trümmerteile bedecken den Boden, Dächer sind eingestürzt - das ganze Ausmaß der Zerstörung zeigt sich erst nach und nach. Auch an Nachbarhäusern sind Fensterscheiben durch die große Hitze zersprungen. Noch ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat. Sachverständige der Kriminalpolizei Rottweil sind im Einsatz, werten Spuren aus und sichern Hinweise. Dies sei extrem mühsam, so die Spezialisten. Die betroffenen Gebäude konnten am Sonntagmorgen noch nicht betreten werden.

Nach dem Großbrand in der Villinger Innenstadt bleibt eine Frage noch unbeantwortet: Wie konnte das Feuer ausbrechen? Kriminaltechniker betreten eines der beschädigten Häuser. SWR Thomas Hermanns

Der Villinger Barbesitzer Riza Pekesen steht vor seinem Lokal hinter der Absperrung. Der hintere Teil des Gebäudes ist komplett abgebrannt. Wenn er auf den vorderen Bereich des Hauses blickt, sehe es so aus, als sei nichts passiert. "Hinten sieht es richtig bitter aus", so Pekesen.

Könne der da schon in die Zukunft blicken? Den Bildern zufolge kann er nur sagen: Es geht nicht mehr weiter. Es ist vorbei. "Das tut in der Seele weh", zeigt sich der Barbesitzer bestürzt.

Hausbewohner bekommen Ersatzwohnungen

Erinnerungen verbrannt, das Zuhause verloren: Für 35 Menschen hat sich ihr Leben innerhalb weniger Stunden dramatisch verändert. Viele von ihnen kamen vorerst bei Freunden oder Verwandten unter, andere wurden in Hotels und Notunterkünften untergebracht. Es gebe eine Welle der Hilfsbereitschaft und bereits Angebote vom freien Wohnungsmarkt, berichtete Stadtsprecher Patrick Ganter auf Anfrage. Es gehe nun darum, rasch eine dauerhafte Lösung zu finden.

Auch Kleider- und Geldspenden sind bereits eingegangen. "Ich habe schon die ersten Anrufe bekommen - die Villingen-Schwenninger sind sehr unterstützend und großzügig", berichtet Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU). Die Stadt koordiniert nun gemeinsam mit dem DRK und weiteren Stellen die Hilfsangebote, um den Betroffenen gezielt beizustehen. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ob_fuer_vs

OB von Villingen-Schwenningen dankt Einsatzkräften

Ein kräftezehrender Einsatz für die Feuerwehr in Villingen-Schwenningen: Von Samstagabend bis Sonntagmittag kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Enge Gassen und der dichte Altbaubestand erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurden angrenzende Gebäude mit Wasserfontänen gekühlt. Auch das Absichern der Umgebung forderte die Helfer zusätzlich - immer wieder mussten Schaulustige aus der Gefahrenzone gebracht werden.

Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) zeigte sich tief beeindruckt vom Engagement der Feuerwehr und aller Rettungskräfte: "Ihr Einsatz verdient höchsten Respekt", schrieb er auf Instagram. Am Nachmittag trifft sich der Krisenstab der Stadt um das weitere Vorgehen zwischen Stadt und Feuerwehr zu koordinieren.

Sechs Gebäude in der Altstadt zerstört

In der historischen Innenstadt von Villingen waren am Samstagabend bei einem Feuer sechs Gebäude komplett oder zum Teil von den Flammen zerstört worden. Zwei Häuser sind durch das Feuer teilweise eingestürzt. Vier Hausbewohner wurden leicht verletzt. Auch zwei Feuerwehrleute mussten verletzt im Krankenhaus behandelt werden, ein weiterer ambulant. Insgesamt waren etwa 100 Kräfte im Einsatz. Der Schaden dürfte nach ersten Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei in die Millionen gehen.