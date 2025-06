Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte am Wochenende die Gewehrmunition und die Leuchtsignalkartusche problemlos entsorgen, versichert die Polizei. Der niedrige Pegel bringt aktuell aber nicht nur gefährliche Fundstücke am Schluchsee zum Vorschein - er beeinträchtigt auch den Wassersport. So können große Segelboote derzeit nicht auslaufen. Laut Bürgermeister Jürgen Kaiser handelt es sich um eine „einmalige Ausnahmesituation“. Wegen Revisionsarbeiten kann derzeit nämlich kein neues Wasser aus dem Hochrhein in den See gepumpt werden.

PAUSE Der Pegel des Schluchsee liegt aktuell rund zwei Meter unter dem Sollwert.