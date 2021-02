per Mail teilen

Der Nabu fordert mehr Wertschätzung für die Weidetierhaltung. Das Land müsse dafür deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Viele artenreiche Kulturlandschaften seien auf die extensive Beweidung durch Schafe, Rinder und Ziegen angewiesen. Weidetierhaltung lohne sich heute allerdings kaum noch. Wertvolle Biotope wie Borstgrasrasen im Schwarzwald oder Sandrasen am Oberrhein könnten verschwinden, so der Nabu.