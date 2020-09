Jonas Koch aus Zimmern ob Rottweil fährt seine erste Tour de France. Mutter Barbara Koch-Burkard fiebert von Zuhause aus am Fernseher mit.

Persönliche Außenkontakte der Fahrer sind mit dem vom Tour-de-France-Ausrichter ASO und Weltradsportverband UCI vorgelegten Hygiene- und Sicherheitskonzept nicht vereinbar. Barbara Koch-Burkard bleibt deshalb vorerst Zuhause in Rottweil. Die Fernbedienung für den Fernseher liegt stets griffbereit im Wohnzimmer. Vom Sofa aus verfolgt sie gespannt, was sich rund 700 Kilometer fern von Rottweil bei der Tour de France gerade tut.

Mitfiebern vorm Fernseher

Als Konrektorin an einer Grund- und Werkrealschule in einem Nachbarort hat Barbara Koch-Burkard nicht immer Zeit, die Live-Übertragungen von Beginn an zu verfolgen. Aber die letzten dreißig Minuten, die schaut sie sich dann schon an. Alleine. Denn es sind sehr persönliche Momente: Momente des Anfeuerns und Wegschauens, wenn es dann psychisch doch zu belastend wird.

Radfahrleidenschaft mit "Hänger"

Im Alter von zehn Jahren hat Jonas mit dem Radsport begonnen, erinnert sich Barbara Koch-Burkard. Seitdem ist Radfahren seine Leidenschaft. Zwischendurch aber gab es auch mal einen "Hänger".

"Es gab den Punkt, an dem er gesagt hat: 'Ich steige nicht ein einziges Mal mehr auf ein Fahrrad.' Der wäre nicht einmal mehr um die Dorfkirche gefahren." Barbara Koch-Burkard, Mutter von Tour-Debütant Jonas Koch

Allzu lange hatte diese Unlust aber nicht angehalten. Der Ehrgeiz kam zurück und damit auch der Erfolg. Mit der Teilnahme bei der Tour de France, dem bedeutendsten Radrennen der Welt, hat er sich wohl einen Kindheitstraum erfüllt.