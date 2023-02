Mutmaßlicher Brandstifter in psychischem Ausnahmezustand

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen einen Bewohner der Pflegeeinrichtung. Er soll den Brand gelegt und sich im Anschluss selbst verletzt haben. Inzwischen sei er einem Richter vorgeführt und in eine Fachklinik überstellt worden, so die Polizei. Der Mann soll auch einen Mitarbeiter der Einrichtung angegriffen und leicht verletzt haben, zwei weitere Beschäftigte mussten wegen eingeatmeter Rauchgase ambulant behandelt werden. Das Feuer war am Mittwoch gegen 14 Uhr ausgebrochen. Rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung konnten unverletzt evakuiert werden, außerdem 30 Mitarbeitende. Rund 90 Wehrleute waren im Einsatz und noch einmal so viele Helferinnen und Helfer verschiedener Rettungsdienste und ein Dutzend Polizeikräfte. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Menschen sind vorerst in anderen Einrichtungen untergebracht worden. Schätzungen zum Sachschaden gibt es bisher nicht.