Ein 22-Jähriger Mann aus Lahr soll eine 18-Jährige aus Berlin tagelang in Steinach im Kinzigtal festgehalten und vergewaltigt haben. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe vehement.

In einer Wohnung im Kinzigtal soll ein junger Mann aus Lahr eine 18-Jährige aus Berlin mehrere Tage festgehalten und mehrmals vergewaltigt haben. Am Freitag wurde sie von der Polizei gefunden - laut Anwalt des Beschuldigten in einer Wohnung in Steinach (Ortenaukreis). Der 22-jährige Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft und weist die Anschuldigungen entschieden zurück, so sein Anwalt.

Die junge Frau aus Berlin war vergangene Woche spurlos verschwunden. Freunde und Verwandte hatten sie am Dienstag als vermisst gemeldet. Schließlich fand die Berliner Polizei Hinweise darauf, dass sie sich in der Ortenau aufhalten könnte.

Schreckschusswaffe bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Yannik Hilger, Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg, berichtet, dass die Berliner Kollegen um Amtshilfe baten. Daraufhin überprüften Polizisten aus Haslach am Freitag die Wohnung im Kinzigtal. Dort stießen sie auf die vermisste Frau und den Beschuldigten aus Lahr. Es habe keine Gefahr für die Beamten oder die beiden Beteiligten bestanden, heißt es. Vor Ort hätte sich aber der Verdacht ergeben, dass die junge Frau möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden war, so Hilger. Die Polizei nahm den Beschuldigten noch vor Ort fest. Er leistete keinen Widerstand, heißt es. Weitere Streifen, Kriminalbeamte und Kriminaltechniker wurden hinzugezogen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten sie eine Schreckschusswaffe sicher.

Polizei wertet Handydaten aus

Die Wohnung und das Auto des Beschuldigten werden nun kriminaltechnisch untersucht. Eine Ermittlungsgruppe wertet aktuell Handys und andere Datenträger aus, um mehr über die Beziehung zwischen der 18-Jährigen und dem 22-jährigen Tatverdächtigen aus Lahr zu erfahren. Befragungen von Freunden und Verwandten stehen als nächstes auf dem Plan. Dabei arbeiten die Ermittler aus Offenburg eng mit Kolleginnen und Kollegen aus Berlin zusammen.

Art der Beziehung noch unklar

Die Polizei berichtet, dass sich das Opfer und der Beschuldigte aus einem Urlaub kennen. Der Mann soll die junge Frau Anfang vergangener Woche in Berlin besucht haben. Laut Polizeisprecher Hilger verbrachten die beiden dort einige Zeit miteinander, bevor der Mann die Frau unter Druck setzte, ihn in die Ortenau zu begleiten - möglicherweise mit Hilfe einer Schusswaffe.

In Steinach, wo die Frau festgehalten worden sein soll, schwanken die Menschen zwischen Entsetzen und Unglaube.