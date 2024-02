Mutmaßliche Entführung ins Kinzigtal

Ein 22-Jähriger Mann aus Lahr soll eine 18-Jährige aus Berlin tagelang in Steinach im Kinzigtal festgehalten und vergewaltigt haben. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe vehement.

In einer Wohnung im Kinzigtal soll ein junger Mann aus Lahr eine 18-Jährige aus Berlin mehrere Tage festgehalten und mehrmals vergewaltigt haben. Am Freitag wurde sie von der Polizei gefunden - laut Anwalt des Beschuldigten in einer Wohnung in Steinach (Ortenaukreis). Der 22-jährige Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft und weist die Anschuldigungen entschieden zurück, so sein Anwalt.

Die junge Frau aus Berlin war vergangene Woche spurlos verschwunden. Freunde und Verwandte hatten sie am Dienstag als vermisst gemeldet. Schließlich fand die Berliner Polizei Hinweise darauf, dass sie sich in der Ortenau aufhalten könnte.