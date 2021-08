per Mail teilen

Die Musikschule Freiburg gehört mit rund 3.300 Schülerinnen und Schülern zu den größten Musikschulen im Land. Allerdings steht sie aktuell - im 70. Jahr ihres Bestehens- vor dem Aus. Denn wegen Corona ist das Raumkonzept der Freiburger Musikschule, die kein eigenes Gebäude hat, komplett zusammengebrochen. Das Unterrichten in Klassenzimmern der städtischen Schulen ist nicht mehr möglich. Mit der seit heute geltenden Corona-Warnstufe 3 wird sich die Situation weiter verschärfen. Auf ihre Not hat die Musikschule bei einer Protestaktion am Wochenende aufmerksam gemacht.