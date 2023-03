Mit dem Musikinstrument unterm Arm vor dem Krieg geflohen

Ukrainische Studentinnen sind vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflohen. Sie alle verbindet die Musik. In Freiburg können die Frauen ihr Studium an der Musikhochschule fortführen.

In den vergangenen Wochen und Tage sind mehrere Musikerinnen aus der Ukraine in Freiburg angekommen. Sie alle studieren noch Musik. In der Ukraine können sie das Semester wegen des Kriegs nicht zu Ende machen - in Freiburg aber schon.

🇺🇦 Herzlich willkommen an der Hochschule für Musik Freiburg!!

Diese Woche waren die ersten elf Studentinnen aus der...Posted by Hochschule für Musik Freiburg on Wednesday, March 16, 2022

Zusammenarbeit mit ukrainischen Musikhochschulen

Seit Jahren arbeitet die Hochschule eng mit der Musikakademie in Odessa zusammen. Mit der Partner-Musikakademie in Kiew hat sie ein Erasmus-Projekt im Fach Komposition. Seit Kriegsbeginn sei man in ständigem Austausch, so die Freiburger Hochschule. Dann kam die drigende Bitte, urkainischen Studentinnen aufzunehmen - und Freiburg reagierte sofort.

Vergangenen Sonntag sind einige Musikstudentinnen aus der Ukraine in Freiburg angekommen SWR Damián Correa Koufen

Freiburger Musikhochschule zentrale Anlaufstelle

Die Hochschule für Musik in Freiburg hat die jungen Musikerinnen aufgenommen und sich darum gekümmert, dass die sie eine Unterkunft haben. Derzeit sind alle privat bei Familien untergekommen. Die Freiburger Hochschule ist aktuell eine Art zentrale Anlaufstelle für die geflüchteten Studentinnen. Sie können erstmal dort ankommen. Einige von ihnen werden aber nach einer gewissen Zeit an die Musikhochschulen in Karlsruhe und Stuttgart verteilt. Aus Kapazitätsgründen können nicht alle an der Freiburger Hochschule bleiben.

Elsa Zherebchuk (li.) studiert schon länger an der Freiburger Musikhochschule und hilft den geflüchteten Sängerinnen Anastasiia Papenko (von li.), Mariia Styalio, Vladislava Poyan und Valeriia Tovsta SWR Damián Correa Koufen

Einige Studentinnen bleiben nur für ein Semester

Unter den Geflüchteten sind auch die Sängerinnen Anastasiia Papenko, Mariia Styalio, Vladislava Poyan und Valeriia Tovsta sowie die Cellistin Emilia Dmytriieva. Sie alle sind vergangenen Sonntag in Freiburg angekommen. Die Gesangs-Studentinnen dürfen ein Semester lang in Freiburg bleiben. Ab nächstem Semster müssen sie ihr Studium an einer der anderen beiden Hochschulen fortführen. Cellistin Emilia Dmytriieva darf auch über das eine Semester hinaus in Freiburg bleiben.