Gloria-Theater in Bad Säckingen gewinnt begehrten Musical-Preis

Es zählt vielleicht nicht zu den großen Spielstätten im Land. Doch jetzt hat das Gloria-Theater in Bad Säckingen einen der wichtigsten Preise der Musical-Branche abgeräumt.

Das Gloria-Theater in Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) hat den Deutschen Musical-Theater-Preis gewonnen. Die Jury in Hamburg zeichnete damit am Montagabend die Musical-Produktion "Tommy Tailors Traumfabrik" in der Kategorie "Bestes Bühnenbild" aus. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung im deutschsprachigen Raum.

Freude in Bad Säckingen riesig

Das Gloria-Theater war nach eigenen Angaben erstmals für den Musical-Theater-Preis nominiert. Die Freude über die Auszeichnung sei riesig. "Wir sind überglücklich", sagte der künstlerische Leiter Jochen Frank Schmidt dem SWR.

Das Team des Gloria-Theaters hat den Musical-Preis in der Kategorie "Bestes Bühnenbild" am Montagabend verliehen bekommen. Gloria-Theater

"Das hat jetzt einen offiziellen Charakter, dass in Bad Säckingen - wenn es auch etwas weit draußen ist - große Musicals stattfinden."

Das Team nahm die Auszeichnung am Montagabend in Hamburg entgegen. Danach sei noch mit anderen Musical-Machern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gefeiert worden, hieß es.

Musical läuft die ganze Spielzeit

Das Musical "Tommy Tailors Traumfabrik", das sich um die Produktion fantastischer Träume in der fiktiven Welt "Immerwo" dreht, ist noch die gesamte Spielzeit 2022/2023 im Gloria-Theater zu sehen.

Die Spielstätte bezeichnet sich selbst als "kulturellen Mittelpunkt des Hochrheins". Erbaut wurde das Theater 1959. Nach eigenen Angaben besuchen rund 40.000 Gäste jährlich das Haus mit 615 Plätzen.