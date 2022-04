Das Winterhalter-Museum in Menzenschwand (Kreis Waldshut) wird nicht in die ehemalige Kirche umziehen. Der Verein hat entsprechende Pläne aus Kostengründen aufgegeben. Drei Millionen Euro hätte der Umbau nach Vereinsangaben gekostet. Dafür seien nicht genügend Sponsoren und Investoren zu finden gewesen. Das sagte die Vereinsvorsitzende Elisabeth Kaiser dem SWR. Die Situation der Spendensuche sei durch Corona und den Krieg in der Ukraine noch schwieriger geworden. Ein Problem sei das nicht, so Kaiser. Das Museum kann am jetzigen Platz erweitert werden. Die ehemalige Kirche im Ortszentrum will der Verein behalten und als Veranstaltungsort nutzen. Vor vier Jahren hatte der Verein die denkmalgeschützte alte Kirche übernommen. Die Kirche wurde vom Verein teilweise bereits saniert. Sie wird für Konzerte, Filmabende, Lesungen und Ausstellungen genutzt.