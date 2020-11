Rechtsradikale Umtriebe gibt es in der Schweiz seit Jahren. Daran sind auch Neonazis aus Deutschland beteiligt. Bei einem dieser Männer hat die Schweizer Polizei ein umfangreiches Munitions- und Waffenarsenal sichergestellt.

In Rüti (Schweizer Kanton Zürich) hat die Polizei schon im April 2019 Waffen und Munition sichergestellt. Während einer Hausdurchsuchung beim deutschen Neonazi Matthias M. fanden die Beamten insgesamt 2.000 Patronen, eine Maschinenpistole aus Tschechien, ein Sturmgewehr, sowie eine Pistole Walther PPK.

Ermittlungen auch in Deutschland – Gerichtstermin in der Schweiz

Wegen rechtsextremer Vergehen ermittelt in Deutschland auch die Staatsanwaltschaft Bayreuth gegen den Mann. In der Schweiz wird sich Matthias M. im Juni vor dem Bezirksgericht Hinwil wegen der Waffen- und Munitionsfunde verantworten müssen.

Fassungslosigkeit und heftige politische Debatten

Matthias M. ist in der Schweiz kein Unbekannter. 2016 hat er in Toggenburg ein Rechtsrock-Konzert organisiert. Dafür hatte der Thüringer Neonazi eine Tennishalle in Unterwasser (Schweizer Kanton St. Gallen) angemietet. In ihr brüllten damals tausende Rechtsextreme ungestört "Sieg Heil" und andere Parolen. Sie hinterließen Fassungslosigkeit, wochenlange Schlagzeilen und heftige politische Debatten.

Matthias M. offenbar wieder zurück in Thüringen

Nach Recherchen des Schweizer Fernsehens ist Matthias M. inzwischen wieder nach Thüringen zurückgekehrt. Mit anderen Neonazis marschierte er Ende April in Rudolstadt auf: als Unterstützer vor einem Gerichtsgebäude, in dem gegen einen Neonazi verhandelt wurde. Auch auf Facebook posiert Matthias M. Außerdem zeigt er sich gerne im Kreise von Mitgliedern der gewaltbereiten rechten Gruppierung "Turonen".