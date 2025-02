Mundologia 2025 in Freiburg erfolgreicher als je zuvor

per Mail teilen

In Freiburg hat Donnerstagabend die 21. Ausgabe des Vortrags-Festivals Mundologia begonnen. Das ganze Wochenende lang erzählen Abenteurer und Fotografen von ihren spektakulärsten Erlebnissen.

Ob winzige Siebenschläfer, faszinierende Giftschlagen oder scheue Vögel. Die Tiere im Wald und auch in der Stadt - Freiburger Förster Klaus Echle kennt sie alle. Mit seiner Kamera fängt der Hobbyfotograf alles ein, was er tagtäglich bei seiner Arbeit sieht. Mit seinen Fotos versetzt er das Freiburger Publikum ins Staunen.

Wir haben direkt vor der Haustür eine unglaublich tolle Vielfalt haben. Man muss nicht unbedingt nach Afrika oder nach Nordamerika fahren.

Sein erster Vortrag war, so wie die meisten auf dem diesjährigen Festival, schnell ausverkauft. Seine Geschichten aus dem Freiburger Forst, Begegnungen mit Tieren aller Art sind eine Inspiration für die über tausend Zuschauer im Freiburger Konzertsaal.

Ich nehm sein Buch mit und werd mich da noch ein bisschen mehr dafür interessieren, für die Arten bei uns und frag mich auch was ich dafür tun kann für die Arten in meinem Garten im Haus.

Erfolgreicher als je zuvor

Neben weiteren Live-Vorträgen von Weltenbummlern ergänzen eine Outdoor-Fotomesse, Seminare und Workshops das Festival. Laut Veranstalter Tobias Hauser ist es mit über 20.000 Besuchern bereits das Erfolgreichste in über zwanzig Jahren.

Zu den Highlights dieses Jahr gehören: Der Extrem-Kletterer Alexander Huber, Daniela Widmer und David Och, die fast ein Jahr in Geiselhaft bei den Taliban erlebten oder der US-Starfotograf Art Wolfe mit seinen Bildern der außergewöhnlichsten Tierwelt des Planeten.

Wer es dieses Jahr nicht geschafft ein Ticket zu ergattern, kann sich einige Vorträge an zusätzlichen Terminen über das Jahr verteilt an unterschiedlichen Spielorten in Südbaden anschauen.