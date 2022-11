Münster rot beleuchtet für verfolgte und diskriminierte Christen

per Mail teilen

Eine Stunde lang hat am Sonntagabend der Innenraum des Freiburger Münster rot geleuchtet. Die Aktion sollte auf weltweit verfolgte und diskriminierte Christen aufmerksam machen.

Zwischen 17 und 18 Uhr leuchteten die Statuen, der Altar, die Orgel, einfach alles im Innenraum des Freiburger Münster blutrot. Initator dieser Aktion ist das internationale katholische Hilfswerk "Kirche in Not".

Aktion für verfolgte Christinnen und Christen

Mit dem "Abend der Zeugen" wollen die Initiatoren auf die weltweite Situation von verfolgten und diskriminierten Christinnen und Christen aufmerksam machen, die nicht in Freiheit ihre Religion ausüben können. "Wir erleben, dass circa zweidrittel der Weltbevölkerung das (...) nicht uneingeschränkt kann", sagte Weihbischof Peter Birkhofer. Bei einem Gottesdienst wurde am Sonntagabend für diese Christinnen und Christen gebetet. Außerdem wurde über ihre Situation in Ländern, wie zum Beispiel Nigeria, informiert.

Weihbischof Peter Birkhofer über das rot beleuchtete Münster:

Die Aktion gibt es seit 2015. Jedes Jahr werden dabei im November ausgewählte Kirchen und staatliche Gebäude rot beleuchtet. Auch das Kolosseum in Rom oder die Christusstatue in Rio de Janeiro waren schon rot.