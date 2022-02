Caritas International stockt Ukraine-Hilfe auf

Caritas International hat die Ukrainehilfe um 500.000 Euro aufgestockt. Mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer seien auf der Flucht und versuchten sich vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen, sagte Eva Maria Welskop-Deffaa, die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes am Samstag in Freiburg. Der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, hat sich unterdessen besorgt über die Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze geäußert. Dort herrsche eine "angespannte Situation". Die Wartezeiten für Geflüchtete aus der Ukraine, um über die Grenze nach Polen zu kommen, hätten in der Nacht bei etwa zwölf Stunden gelegen. Bei niedrigen Temperaturen harrten dort auch viele Frauen und Kinder aus, sagte Müller. Die Caritas habe in Polen 2.500 Aufnahmeplätze eingerichtet und werde vor allem Kinder in den Fokus nehmen, die besonders unter der Situation zu leiden hätten, sagte Müller.