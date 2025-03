Auf der Jagd nach Müll: Große Sammelaktion in ganz Freiburg

per Mail teilen

Am Samstag haben viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfern im gesamten Freiburger Stadtgebiet Müll gesammelt. Die Aktion "Freiburg packt an" fand zum 12. Mal statt.

Am Samstag waren in nahezu allen Freiburger Stadtteilen rund 2.000 freiwillige Helferinnen und Helfer dabei, Müll einzusammeln. Es beteiligten sich Sport- und Bürgervereine sowie Bürgerinnen und Bürger, die Zeit hatten und mitmachen wollten. Die Müllsammelaktion stand unter dem Motto "Freiburg packt an".

Martin Haag, Baubürgermeister der Stadt Freiburg:

Müllsammeln mit Zange und Müllsack

Viele Freiwillige sind am Samstag vom jeweiligen Treffpunkt in den unterschiedlichen Freiburg Stadtteilen ausgeschwärmt, um ihre direkte Umgebung sauber zu machen. Mit dabei: Arbeitshandschuhe, Zange und Müllbeutel - auf der Jagd nach Zigarettenkippen, leeren Bierdosen, Bierflaschen oder sonstigem Müll. Bis hin zu alten, rostigen Fahrrädern wurde alles eingesammelt.

Saad Bajwa, Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde Freiburg zu Müllsammeln und Ramadan:

Unterschiedliche Helfer unterwegs

Neben Mitgliedern von Sport- oder Bürgervereinen waren Samstagvormittag auch Gläubige der Freiburger Ahmadiyya-Gemeinde unterwegs. Trotz des laufenden Fastenmonats Ramadan, in dem sie tagsüber weder essen noch trinken, beteiligten sich rund 30 Mitglieder an der Müllsammelaktion. "Für unsere Gemeinde ist das eine ehrenvolle Aufgabe, an der wir uns beteiligen wollen", sagt der Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde Freiburg, Saad Bajwa.

Der Ramadan ist eine spirituelle Zeit, die den Leute Motivation gibt, noch mehr Gutes zu tun.

"Freiburg putzt sich raus": Bei einer Müllsammelaktion in der ganzen Stadt packen Bürgerinnen und Bürger mit an. SWR Peter Steffe

Baubürgermeister: Wir tragen selbst zur Vermüllung bei

Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauamtes der Stadt Freiburg verteilten Arbeitshandschuhe, Metallzangen und große Müllbeutel. Schon seit 12 Jahren wird mit der Aktion "Freiburg packt an" im gesamten Stadtgebiet Müll gesammelt. Neben dem Effekt eines sauberen Wohnquartiers und müllfreien Parks gibt es auch eine pädagogische Komponente. Es gehe auch darum, den Leuten klarzumachen, dass "wir selber dazu beitragen, unsere Stadt zu vermüllen", sagt Martin Haag, Baubürgermeister der Stadt Freiburg.

Der Müll fliegt ja nicht von alleine da hin, den wirft irgendjemand da hin. Und das mal bewusst zu machen, dass wir selber dazu beitragen, unsere Stadt zu vermüllen. Das ist natürlich auch ein Aspekt.

Devise Müllvermeidung schon den Kleinsten beibringen

Unter den Müllsammelnden waren am Samstag auch viele Eltern mit ihren teilweise kleinen Kindern unterwegs. Neben dem Effekt, gemeinsam etwas zu unternehmen, schien auch die "erzieherische Maßnahme" im Vordergrund zu stehen. Dem Nachwuchs in deren unmittelbaren Lebensumgebung zu zeigen: Wir schmeißen den Müll nicht in die Landschaft, sondern entsorgen ihn im Müllsack.

Kommende Woche werden sich auch Schülerinnen und Schüler von mehr als 23 Freiburger Schulen an der Aktion "Freiburg packt an" beteiligen. Die Stadt Freiburg rechnet damit, dass dieses Jahr wieder mehr als fünf Tonnen Müll eingesammelt werden. Ein Teil des Mülls, vor allem große, schwere und sperrige Funde, wurden bereits am Samstag von den Mitarbeitern des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft abgeholt und entsorgt.