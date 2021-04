Was lange währt wird endlich gut - so trifft das ganz gewiss auf das Seniorenzentrum in Steinen im Kreis Lörrach zu. Dort durften die Bewohner des betreuten Wohnens - vorausgesetzt sie sind geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen - nach vielen Wochen endlich wieder in der gemeinsamen Cafeteria zusammensitzen und essen. Dieses Recht haben sie sich vor Gericht erstritten - zuletzt hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim in der vergangenen Woche einen entsprechenden Vergleich vorgeschlagen, dem das Landesministerium nun auch zugestimmt hat. Heute gab es also wieder das erste gemeinsame Mittagessen: