Zahlreiche Verletzte bei Motorradunfällen im Schwarzwald

Bei schönem Wetter ist der Schwarzwald für Motorradfahrer ein beliebtes Ziel. Doch passieren dann auch immer viele Unfälle. An diesem Wochenende gab es wieder zahlreiche Verletzte.

Am Wochenende sind im Schwarzwald wieder mehrere Menschen mit dem Motorrad verunglückt. Den schwersten Unfall gab es bei Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis). Er ereignete sich klassisch an einer Kurve. Eine fünfköpfige Motorradgruppe aus Italien war auf der Kreisstraße von Oberkirnach Richtung Schonach über Triberg unterwegs, als einer der Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenprallte. Dabei wurde der 66-Jährige über die Straße geschleudert und schwerst verletzt.

Motorradfahrer zerstört Frontscheibe

Sein Zweirad fuhr allein noch 70 Meter weiter und kam in einem Wald zum Stehen. Die 57 Jahre alte Pkw-Fahrerin erlitt durch Glassplitter der zerstörten Frontscheibe Verletzungen im Gesicht. Beide Unfallopfer wurden in Kliniken eingeliefert, ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rettungsflugwacht war im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Kreisstraße fünf Stunden lang sperren.

Weitere Unfälle mit Verletzten

Bei Elzach (Kreis Emmendingen) zog sich eine 27-jährige Motorradfahrerin am Samstag schwere Verletzungen zu. Am gleichen Tag erlitt ebenfalls bei Elzach ein Motorradfahrer aus der Schweiz mittelschwere Verletzungen. Der 31-Jährige, der mit einer Gruppe auf Spritztour war, kam in einer Kurve ins Schlingern und stürzte. Laut Polizei gab es auch in Schluchsee, St. Blasien und in Vogtsburg am Kaiserstuhl Motorradunfälle mit verletzten Menschen.