Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Schwarzwald

Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist auf seiner Maschine auf der L170 bei Bonndorf im Schwarzwald (Kreis Waldshut) nach der Kollision mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Krad-Fahrer am Sonntagabend in einer Dreiergruppe hangaufwärts unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung zu Fall und rutschte auf die ins Tal führende Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Der 26-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.