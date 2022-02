Morgestraich marsch: Nach zwei Jahren wieder eine Basler Fasnacht

Die Basler Fasnacht mit dem Morgestraich kann Anfang März stattfinden. Das haben die Kantonsregierung und das Basler Fasnachtscomité am Mittwoch gemeinsam bekannt gegeben.

Am 7. März, traditionell eine Woche nach Rosenmontag und wie immer um vier Uhr früh, heißt es in Basel dann wieder: Morgestraich vorwärts, marsch! Dazu werden in der Innenstadt pünktlich die Lichter gelöscht. Dann setzen sich die Piccoloflötenspieler und Trommler in Bewegung.

Die Obfrau des Basler Fasnachts-Comités, Pia Inderbitzin, freut sich, dass nach zwei Jahren Corona-Pause die Fasnacht wieder stattfinden kann. Sie rechnet mit rund 25.000 Fasnächtlern, die dann kreuz und quer und musizierend durch die Gassen ziehen werden.

In den Außenbereichen keine Beschränkungen

Während den dann folgenden 72 Stunden ist das Gässeln, also durch die Gassen laufen und Fasnacht machen, wie üblich erlaubt. Umzüge, sogenannte Cortèges, wird es keine geben. Anders als sonst müssen Restaurants und Gasthäuser nachts zwischen ein und fünf Uhr schließen. Während der Öffnungszeiten werden in der Gastronomie die Corona-Bestimmungen des Landes gelten. Die Cliquen-Keller bleiben allerdings den Cliquen-Mitgliedern vorbehalten.

Zuschauer-Ansturm sollen vermieden werden

Es dürfte ein schwieriger Spagat werden, dass Basel die Fasnacht einerseits erlauben und andererseits Publikumsaufläufe ausdrücklich vermeiden möchte. Aus diesem Grund werden auch keine Sonderzüge nach Basel fahren. Basels Regierungspräsident, Beat Jans, appelliert an die Menschen, in diesem Jahr noch nicht zur Basler Fasnacht extra anzureisen. In diesem Jahr wünscht er sich wegen der Pandemie eine Fasnacht in der Hauptsache für die aktiven Fasnächtler.