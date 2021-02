Am Sonntag, 21.2., stand die südlichste Gemeinde Baden-Württembergs im Fokus der SWR-Sendung "Morgenläuten". Dabei handelt es sich um Grenzach-Wyhlen, genauer gesagt um den Teilort Wyhlen.

Bei einem Rundgang mit Ewald Kaiser wird Wyhlen, das seit 1975 zusammen mit Grenzach die Gemeinde Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) bildet, vorgestellt. Der Weg führt vom historischen Zehnthaus zu den beiden Rathäusern. Hier gegenüber liegt die ehemalige Grundschule, die Hebelschule, die ganz früher mal die Volksschule war, erzählt der 85-jährige Kaiser. Der gebürtige Wyhlener nimmt die Zuhörer weiter mit zu einem kleinen Ausflug in die Industriegeschichte des Ortes bis zum Ortstkern, der bald neu gestaltet werden soll.

Der für die Sendung typische "Sonntagsbesuch" führt die Zuhörer ins Atelier der Künstlerin Jeannette Frei. Sie liebt kraftvolle Farben und freut sich schon, wenn sie bald wieder in ihrem Gartenhaus arbeiten kann. Das Gartenhaus ist zwar ein Geschenk ihre Bruders, aber an einen Ofen hat er nicht gedacht. Und so war es in den vergangenen Tagen einfach zu kalt, in dem schönen hellen Gartenhaus zu malen. Eine Corona-Auftragsarbeit ist trotzdem fertig geworden.

Und auch einen "Geheimtipp" gibt es für all die Hörer, die Wyhlen vielleicht noch nicht so gut kennen. Im SWR4 Morgenläuten wird das Naturschutzgebiet "Altrhein" vorgestellt. Hier haben sich viele Wasser- und Zugvögel niedergelassen und werden bald mit dem Nestbau beginnen.

Und auch das nahegelegene Kraftwerk wird kurz gestreift, denn hier gibt es eine Kuriosität, von der manche Fische in anderen Flüssen des Sendegebietes nur träumen können. Oder haben Sie schon mal von einem Aufzug für Fische gehört?

Das SWR4 Morgenläuten über Wyhlen am Sonntag, 21.2.2021, von 8:00 bis 9:00 Uhr.