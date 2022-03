per Mail teilen

Mit dem Mord an einer Joggerin aus Endingen wird sich das Landgericht Freiburg voraussichtlich erst Ende August erneut beschäftigen. Die Verhandlung sollte eigentlich am kommenden Montag beginnen, wird nun aber wegen Erkrankung des Verteidigers vertagt. Für den Mord im November 2016 war ein Serientäter bereits zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dem Bundesgerichtshof reichte 2019 die Begründung der Sicherungsverwahrung aber nicht, so dass diese Frage erneut verhandelt werden muss. Die lebenslange Freiheitsstrafe bestätigte der BGH.