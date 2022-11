Titisee-Neustadt: 31-Jähriger wegen Mordes angeklagt

per Mail teilen

Er soll mit einem Messer in den Hals- und Brustbereich seiner Ehefrau gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen einen 31-Jährigen wegen Mordes erhoben.

Die Tat soll der 31-Jährige laut Anklageschrift im Juli dieses Jahres begangen haben. Das Ehepaar habe in einer gemeinsamen Wohnung in Titisee-Neustadt im Schwarzwald gelebt. Aufgrund einer schweren Ehekrise wollte sie sich von ihm trennen. Weil er das nicht akzeptieren wollte, soll er den Entschluss gefasst haben, seine Ehefrau zu töten - so die Staatsanwaltschaft.

SWR-Reporterin Jasmin Bergmann über den Fall:

Ehemann wollte sich nach Tat selbst das Leben nehmen

Im Juli sei er nach einer kurzen Reise unangekündigt in der Wohnung erschienen. Nach einem Streit soll der 31-Jährige mehrfach mit einem Messer auf den Hals- und Brustbereich seiner Ehefrau eingestochen haben. Die Frau starb laut Anklageschrift an inneren Verletzungen. Kurze Zeit später habe der Mann eine Klinik aufgesucht. Grund waren erhebliche Verletzungen aufgrund von erfolglosen Suizidversuchen. Dort wurde er festgenommen. Derzeit befindet sich der 31-Jährige in Untersuchungshaft.