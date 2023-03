Mord an Freiburgerin scheint nach 31 Jahren geklärt

Die 50-jährige Frau spazierte im August 1992 in den Rheinauen. Dabei dürfte die Fremdenführerin aus Freiburg ihren Mörder getroffen haben. So beginnt der „Cold Case“, also ein bislang nicht geklärter Fall. Schon damals ging man von einem Sexualmord aus. Jetzt haben pensionierte Ermittler den Fall wieder aufgerollt. Nun steht ein 63-jähriger Mann unter Verdacht, der momentan wegen eines anderen Verbrechens in Haft sitzt. Der Mechaniker wurde bereits vor 25 Jahren wegen Mordes an einer zwölfjährigen Schülerin vom Landgericht Tübingen verurteilt. Wie es gelang, den „Cold Case“ aufzuklären, wird heute Nachmittag in Düsseldorf verraten.