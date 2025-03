Wer dem Kleinstaat Monaco von Südbaden aus einen Besuch abstatten will, hat ab kommendem Jahr eine Alternative, die einiges an Fahrtzeit spart: den Europa-Park in Rust.

Luxuriöse Casinos, Jachthäfen, Reiche und Schöne: Das ist Monaco. Ein bisschen was vom Glanz und Glamour könnte bald auf das knapp 800 Kilometer von Monaco entfernte Rust im Ortenaukreis abfärben. Der Europa-Park möchte dem Kleinstaat ab dem kommenden Jahr ein neues Themengebiet widmen. Das teilten die Parkbetreiber am Donnerstag mit. Was Besucherinnen und Besucher schon im diesjährigen Jubiläumsjahr an Neuheiten erwartet, wurde ebenfalls bekannt.

SWR-Reporter Ulf Seefeldt über das Jubiläum: 50 Jahre Europa-Park:

Europa-Park kommt in die Kinos

Mit einem Film-Projekt möchte man über das 4D-Kino im Europa-Park hinauswachsen und über Deutschlands Grenzen hinaus die Kinosäle erobern. Im Sommer soll der Animations-Film "Grand Prix of Europe" auf den Leinwänden zu sehen sein. Hauptfiguren sind die Maskottchen des Europa-Parks. Der Sänger Jan Delay leiht einer der Figuren seine charakteristische nasale Stimme.

Passend zum Film wird im Themenbereich Luxemburg eine neue 3D-Familienattraktion eröffnet. Ansonsten wurden am Donnerstag aber kaum große Attraktionen für das Jubiläumsjahr angekündigt. In der Silver-Star-Halle gibt es ab Saisonbeginn am 22. März eine interaktive Ausstellung zur Geschichte des Europa-Parks und einen Vorgeschmack auf den neuen Themenbereich Monaco. Eine neue Achterbahn wird es in der Saison 2025 aber nicht geben.

Monaco wird 18. Land im Europa-Park

Die größte Überraschung bleibt am Donnerstag die Ankündigung des neuen Themenbereichs. Monaco, der zweitkleinste Staat der Erde, ist ab kommendem Jahr als eines von dann insgesamt 18 Ländern im Europa-Park vertreten. Im Original hat das Fürstentum rund 40.000 Einwohner. Das sind nur unwesentlich mehr Menschen, als täglich den Europa-Park besuchen.

Fürstenfamilie möglicherweise bei Eröffnung von Klein-Monaco dabei

Für den Tag der Eröffnung hat sich bereits Adel angekündigt. Die monegassische Fürstenfamilie könnte möglicherweise zu den Besuchern zählen, wie Parkbetreiber Roland Mack ankündigte. Ob die Preise auf den Speisekarten des Miniatur-Kleinstaats im Freizeitpark auch auf Monaco-Niveau sind, wird sich dann nach der Eröffnung im kommenden Jahr zeigen.