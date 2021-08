Das Freiburger Landgericht hat die Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt für Catalin C., den verurteilten Mörder einer Joggerin aus Endingen, bestätigt.

Die Entscheidung für die Sicherungsverwahrung von Catalin C. unter Vorbehalt hatte das Landgericht Freiburg in seinem Urteil im Dezember 2017 bereits getroffen. Der Bundesgerichtshof hatte indessen bei der Überprüfung des Urteils moniert, dass die damalige Begründung des Freiburger Gerichts zur Sicherungsverwahrung nicht ausreichend war. Deshalb musste jetzt erneut verhandelt werden. Das neue Urteil bedeutet, dass nach Verbüßen seiner lebenslangen Haftstrafe überprüft wird, ob der Rumäne für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Gutachter attestiert Hang zu sexuell motivierten Straftaten

Ein Gutachter hat Catalin C. im Prozess am Dienstag erneut einen Hang zu sexuell motivierten Straftaten attestiert. Mit gesenktem Blick hat dieser die Verhandlung verfolgt. Der 44-Jährige wollte keine Angaben machen. Ihm gegenüber saßen die Eltern der jungen Frau, die vor fünf Jahren beim Joggen in den Weinbergen bei Endingen am Kaiserstuhl vergewaltigt und getötet wurde. Ihr Mörder wurde dafür vom Landgericht Freiburg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und seine anschließende Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt angeordnet.

Lebenslänglich auch für Ermordung einer Studentin in Kufstein

Catalin C. war 2017 nicht nur für den Mord an der Endinger Joggerin verurteilt worden, sondern auch für das Tötungsdelikt an einer französischen Austauschstudentin in Kufstein im Jahr 2014. Bei dem Verfahren in Innsbruck erhielt er ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe.