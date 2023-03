St. Blasien: Aufbruch in der Stadt am Dom

Mächtiger Dom und tief verwurzelter Katholizismus sind nur eine Seite der kleinen Stadt im Schwarzwald. Die Menschen hier brechen auf in die Zukunft: lebendig, kreativ und modern.

St. Blasien ist mit seinen 3.700 Einwohner eine sehr kleine Stadt. Geprägt von einer 62 Meter hohen Kuppelkirche, dem Dom, und dem historischen Gebäudekomplex der ehemaligen Benediktinerabtei. Die Mönche haben die Region und Strukturen über Jahrhunderte geprägt und Spuren hinterlassen.

Das Kolleg

Das Jesuitenkolleg St. Blasien mit seinen 860 Schülerinnen und Schülern ist eine angesehene Privatschule. 250 leben hier in einem Internat mit Weltruf. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus 25 Ländern der Erde. Für einen Platz gibt es Wartelisten.

Seit zwei Jahren lebt Marco Hubrig hier. Der Jesuit leitet das Internat. Er kommt aus Dresden und hat zuletzt an der Universität der Jesuiten in Rom studiert: Theologie, Philosophie und Psychologie. In St. Blasien unterrichtet er zwar auch, doch seine Hauptaufgabe ist die Organisation des Alltags im Internat. Er ist 24 Stunden und 7 Tage die Woche der Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche, Eltern, Mitarbeitende, Erzieherinnen und Erzieher und alle, die mit dem Internat zu tun haben. Feierabend gibt es für ihn nicht.

"Ich fühle mich verantwortlich, dass es den Kindern hier gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie glücklich sind."

Die Sektmanufaktur

Der Schwarzwald hat eine lange Tradition, was Bierbrauen und Schnapsbrennen angeht. Doch Sekt? Das ist hier neu. Die Sektmanufaktur Heinz Wagner ist Deutschlands höchst gelegene Sektmanufaktur und das neuste Start-Up in der kleinen Stadt. Inhaber Maximilian Wagner wollte eigentlich nicht von München weg. Auch seine Frau Dorothea, die in St. Blasien aufgewachsen ist, wollte zuerst nicht zurück in die Heimat. Doch dann kam das Angebot ihres Vaters, die Zahnarztpraxis zu übernehmen. Selbstständig sein? Warum nicht ausprobieren, sagten sich die beiden und zogen 2014 von München in den Schwarzwald. Inzwischen haben sie drei Kinder und genießen das Leben in der kleinen Stadt, die für sie nicht am Ende der Welt liegt, sondern den Mittelpunkt ihres Lebens bildet.

Maximilian Wagner muss viel Zeit und Geduld aufbringen bis der Sekt reif ist SWR

"Wir haben beide bei Null angefangen. Und haben gesagt, wir springen ins kalte Wasser."

Dorothea Wagner hat eine eigene Zahnarztpraxis. Maximilian Wagner hat den ehemaligen Getränkemarkt der Stadt umgebaut und sich seinen Traum von der eigenen Sektmanufaktur erfüllt. Für den Neustart in St. Blasien hat er seine alte Spirituosenfirma verkauft. Statt wie früher um die Welt zu fliegen, ist er zu Hause bei seiner Familie und den Kindern. Seine Kellerei hat vier Mitarbeitende und fast alles ist hier Handarbeit. Vom Rütteln der Sektflaschen, damit die Hefe in den Flaschenhals sinkt bis zum sogenannten "degorgieren", wo auch das letzte bischen Hefe aus dem edlen Getränk heraus katapultiert wird.

Im kühlen Kellerraum lagern die Trauben, die er bei den Winzern in der Umgebung gekauft hat, in eigens produzierten Holzfässern und 50.000 Flaschen, die jetzt zwei Jahre ruhen und reifen müssen.

"Das hat mir geholfen, weil ich sonst ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Aber Sekt machen, das geht nicht schnell, wenn man eine gute Qualität hinbekommen will."

Der Windberghof

Sie haben in ganz Europa nach genau so einem Hof gesucht. auf einer abgelegenen Bergkuppe, hoch über der Stadt St. Blasien haben sie ihn gefunden: der Windberghof liegt auf 1.000 Metern Höhe. Die Böden sind karg, die Hänge steil und die Winter sehr lang. Ein harte Grundlage für die Landwirtschaft. Doch genau das hat Martina und Holger Albrecht gereizt. Vor 19 Jahren haben sie den 500 Jahre alten Hof gekauft und über viele Jahre selbst umgebaut. Mit dem Ziel: nachhaltig, ökologisch und selbstbestimmt leben.

Windberghof in St. Blasien SWR

Typisch für den Schwarzwald: Im Winter leben Mensch und Tier unter einem Dach. Das bedeutet: Ziegen, Kühe, Pferde, Hunde, Katzen und die Hofbesitzer bilden eine Gemeinschaft. Jedes Tier bekommt hier eine Chance. Die Ziegenherde bildet die Grundlage für das Leben auf dem Hof. Wenn die Ziegen ihre Jungen versorgt haben, machen die Albrechts aus der restlichen Milch Käse, den sie im Sommer auf dem Wochenmarkt verkaufen. Auch auf den Traktor verzichten die beiden so gut es geht. Auf den Äckern, den Weiden und im Wald werden Pferde eingesetzt.

Ihr Ziel ist es, irgendwann ganz auf Strom und Kraftstoff zu verzichten. Als nächstes wollen sie ein kleines Windkraftwerk bauen und mit Wasserkraft die alte Mühle wieder antreiben. Eigene Quellen haben sie bereits.