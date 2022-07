Es gibt wohl kaum einen Beruf, in denen die Auswirkungen des Personalmangels so schwierige Folgen hat, wie in der Pflege. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu viele Aufgaben… Pflegerinnen und Pfleger sind am Anschlag und am Ende leiden alle - auch die Patienten. In Wehr im Kreis Waldshut gibt es seit drei Jahren ein Pilotprojekt, um das zu ändern. Dort werden die Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr nach Leistung, sondern nach Zeit bezahlt. Ein Erfolgsmodell, das ausgeweitet wird.