Modellprojekt für Landärzte

Großer Auflauf vor der kleinen Landarztpraxis von Barbara und Markus Bohl. Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat zum Glück Verspätung. Markus Bohl kann so lange noch seinen letzten Patienten versorgen.

Denn die Ausganglage ist…:

Dass Markus Bohl und seiner Frau Barbara, die seit vielen Jahren in Grafenhausen im Südschwarzwald als Hausärzte arbeiten, die Arbeit über den Kopf wächst. Mit zwei Ärzten steht die Gemeinde im Vergleich zwar NOCH gut da. Aber die Bohls müssen längst auch die Patienten in den Nachbargemeinden versorgen. Statt Mittagspause machen sie Hausbesuche.

O 1 „Die Ärzte werden nicht mehr…die Patienten Älter…die Versorgung schwieriger im ländlichen Raum und wir müssen Strukturen schaffen, dass auch jüngere Kollegen Interesse haben und Gefallen daran finden für eine Tätigkeit im ländlichen Raum“

Die Lösung für die beiden….

könnte das neue genossenschaftlich betriebene Medizinische Versorgungszentrum – das sogenannte MVZ - sein. Seit April gibt es das Modell. Es ist bislang landesweit einmalig und wurde vom Landwirtschaftsministerium mit 180.000 Euro Fördergeld auf den Weg gebracht. Landwirtschaftsminister Peter Hauck will damit verhindern, was an vielen Orten bereits passiert: dass große Konzerne wie Helios oder Fresenius auch Hausarztpraxen aufkaufen…

O 2 „Wir erleben im Westen der Republik verstärkt, dass sich amerikanische Unternehmen in Hausarztpraxen einkaufen. Und MVZ gebildet werden, das ist ja bei uns auch nicht unnormales….Aber was wir nicht wollten ist, dass wir ein Stück weit Fremdbestimmt ..werden…( KEIN SCHNITTFEHLER DER REDET SO BLÖD !!!) ..die Genossenschaft…das ist der Regionale Gedanke….“

Im MVZ Rothauser Land sind deshalb neben den beiden Hausärzten auch die Kommunen - Grafenhausen, Bonndorf und Ühlingen-Birkendorf - Gründungsmitglieder. Die Initiative dazu kommt vom Gemeindetag. Dessen Mitglieder seit Jahren mit dem Problem kämpfen, das es auf dem Land immer weniger Hausärzte gibt.

Der Vorteil einer Genossenschaft ist…

O 3 „…was einer alleine nicht schafft, schaffen viele.. und in einer Genossenschaft ist es möglich, dass jeder das, was er beitragen kann, dass man das zusammenbindet. Ohne das einer in die Hauptverantwortung gehen muss, sondern das kann man miteinander teilen.“

So Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetages in Baden-Württemberg. Für Markus Bohn und seine Frau bedeutet das: die Anmietung der neuen Praxisräume, die Anstellung von Personal, Terminabsprachen, Abrechnungen, die Suche nach Urlaubsvertretungen – all das übernimmt künftig die Genossenschaft. Weniger Freiheit also für den Einzelnen? Markus Bohl schüttelt den Kopf…

O 4 „Na ja unsere Freiheit ist relativ. Wir sind schon lange am Gängelband der Kostenträger und der Politik. ..ich sehe das eher positiv….wir können Dinge abgeben wie Betriebsmanagement, Sachmittelbestellung und und und …sie wären dann frei und könnten sich auf ihre eigentliche Arbeit focusieren“

Auch Teilzeitarbeit, Jobsharing und vieles mehr wären in der Genossenschaft möglich. Noch suchen Markus und Barbara Bohl allerdings noch nach Mitstreitern für ihre Genossenschaft. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet. Weitere Genossenschaften in anderen Regionen sollen folgen. Das Modell soll Schule machen.

Markus Bohl und seine Frau hoffen, dass durch die neue Betriebsform Verstärkung und irgendwann auch Nachfolger finden.

Und welche Nachteile gäbe es zu bedenken?

O 5 „Den sogenannten Oppornitätsvorteil, dass ich etwa auf 20 Prozent meines Einkommens verzichte. Aber, wenn das so funktioniert ist das ein Obolus, auf den ich gerne Verzichte, weil er Freiraum in anderen Bereichen schafft.“

Denn auch Markus Bohl will im ländlichen Raum nicht nur arbeiten, sondern diesen auch ab und an in seiner Freizeit genießen.