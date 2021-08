per Mail teilen

Das Land bezuschusst im Landkreis Lörrach eine sogenannte Mobilitätszentrale mit 90.000 Euro. Die Zentrale soll Angebote zur Mobilität bündeln und an Interessierte weitergeben. Dort sollen Interessierte Fahrplanauskünfte erhalten, Fahrkarten kaufen können aber auch Tipps bekommen, welche Möglichkeiten der Fortbewegung es noch gibt. In Zusammenarbeit mit der Touristinfo will man auch Urlauber ansprechen, die mal ein E-Bike ausprobieren oder den Rad-Bus auf den Feldberg nutzen möchten. Darüber hinaus gibt es Infos über Carsharing-Möglichkeiten im Landkreis. Mittelfristig sind dezentrale, digitale Außenstellen geplant, bei denen die Nutzer über einen Bildschirm diese Informationen ebenfalls abrufen können.