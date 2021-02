Erstimpfung in Pflege-Einrichtungen Mobile Impfteams in Zweidrittel der Heime im Kreis Lörrach

Im Markus-Pflüger-Heim in Schopfheim (Kreis Lörrach) sind am Dienstag fast 90 Bewohner mit psychischen Erkrankungen gegen das Coronavirus geimpft worden. In dem Heim sind seit Beginn der Pandemie elf Bewohner an Corona gestorben.