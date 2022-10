Rekordumsatz beim SC Freiburg - trotz Corona

Mehr Mitglieder, mehr Fernsehgelder: Noch nie war der Umsatz des SC Freiburg so hoch wie in der vergangenen Saison. Der Verein zeigt sich mehr als zufrieden.

Es ist ein Rekordumsatz den der Finanzvorstand des SC Freiburg, Oliver Leki, am Dienstagabend bei der Mitgliederversammlung des SC Freiburg verkündigte: rund 115 Millionen Euro Umsatz machte der Verein im Geschäftsjahr, das zum 30. Juni 2022 endete. Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei rund 110 Millionen Euro.

"Wir sind ein kerngesunder Verein"

Insgesamt machte der SC Freiburg einen Jahresüberschuss von zwei Millionen Euro. Dieser ist deutlich geringer als im vergangenen Jahr.

Transfer von Nico Schlotterbeck brachte SC weitere Einnahmen

Am meisten brachten die Fernsehgelder mit über 63 Millionen Euro ein, so Leki. Diese waren in der vergangenen Saison wegen des DFB-Pokalfinales besonders hoch. Laut Medienberichten soll in diesem Jahr der Transfer von Nico Schlotterbeck zu Borussia Dortmund mehr als 20 Millionen Euro eingebracht haben. Damit war Schlotterbeck der zweitteuerste Abgang. 2020 hatte Caglar Soyüncü den SC für eine Rekordablösesumme von 21,1 Millionen Euro verlassen.

Der Finanzvorstand Oliver Leki fasste am Dienstagabend die letzte Saison zusammen: „Die gestiegenen Sponsoring-Erlöse im neuen Europa-Park Stadion und das sehr gute Abschneiden im DFB-Pokal und die damit verbundenen Einnahmen haben auch dazu beigetragen, dass wir wirtschaftlich stabil durch das Geschäftsjahr 2021/22 gekommen sind.“

SC Freiburg überlegt Vertrag mit Hauptsponsor Cazoo aufzulösen

Laut Oliver Leki würde der Verein überlegen, den Vertrag mit dem Hauptsponsor Cazoo vorzeitig aufzulösen. Denn kurz nachdem die Online-Plattform für Gebrauchtwagen Hauptsponsor des SC geworden war, hatte sie angekündigt, sich vom deutschen Markt zurückzuziehen.

Mitgliederzahl des SC Freiburg verdreifacht

Auch die Mitgliederzahlen steigt. Aktuell hat der SC Freiburg 46.000 Mitglieder. Vor fünf Jahren waren es noch rund 15.000. Bei der Mitgliederversammlung in der Sick Arena in Freiburg blieben jedoch die meisten Plätze unbesetzt: rund 560 Mitglieder waren anwesend.

Bei der Mitgliederversammlung blieben über die Hälfte der Plätze unbesetzt. SWR Silas Schwab

Der Sportvorstand Jochen Saier zog ebenfalls eine positive Bilanz: Alle vier Mannschaften würden in der für sie höchstmöglichen Liga spielen. Dazu gehören zwei Damen- und zwei Herren-Mannschaften. Erfreulich sei auch, dass zwölf Spieler im ersten Kader der Männer aus der eigenen Fußballschule kommen.

Europa-Park Stadion macht Schwierigkeiten

Während der Versammlung beklagten sich einige Mitglieder über das neue Europa-Park Stadion. Es käme häufig zu Gedränge, das Essen sei schlecht und die Wartezeiten lang. Oliver Leki erklärte, dass nachträgliche Baumaßnahmen geplant seien und man auch rechtlich gegen den verantwortlichen Bauunternehmer vorgehen will.