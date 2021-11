Bewährungsstrafe für Mitglied einer Schleuserbande

Das Lörracher Amtsgericht hat ein Mitglied einer Schleuserbande zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten sowie einer Zahlung von 1.500 Euro verurteilt. Bereits vor der Verhandlung war es zu einer Verständigung zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft gekommen. Der 45-jährige gebürtige Iraker gestand, dass er vor zehn Jahren für eine Schleuserbande Lkw repariert und diese dann Fahrern zur Verfügung gestellt hatte. In diesen Lastwagen waren Geflüchtete aus dem Irak und Afghanistan über die Türkei, Bulgarien und Griechenland in die EU geschleust worden. Eine Absprache zwischen dem Angeklagten und der Schleuserbande soll in einem Lokal in Lörrach stattgefunden haben.