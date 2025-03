Mit 58 Jahren noch zum Instagram-Star werden. Buchbinderin Birgitta Landerer begeistert die Follower der Unibibliothek Freiburg. Hauptsächlich, indem sie einfach nur spricht.

Birgitta Landerer ist mit 58 Jahren zu einem Star auf Social Media geworden. Eigentlich ist sie Buchbinderin in der Universitätsbibliothek Freiburg (kurz UB). Dann wurde ein Video von ihr auf Instagram veröffentlicht, in dem sie in Jugendsprache durch die UB führt. Das Video ging viral - erreichte mehr als eine Million Menschen.

Maximum Rizz, wer seine Bücher selber ausleiht. Slay!

Mit dem Video-Clip wollte das Social Media-Team der Freiburger Universitätsbibliothek einem Trend auf Instagram folgen. Menschen, die eigentlich weit von Jugendsprache entfernt sind, sprechen in genau dieser zu jungen Menschen der sogenannten Generation Z. Das klingt witzig, soll aber ganz und gar nicht lächerlich sein. "Je größer der Unterschied zwischen dem Sprecher und der Sprache, desto lustiger ist es", heißt es zu der Idee in einem Interview auf UniCross, der multimedialen Studierenden-Plattform der Uni Freiburg. Und tatsächlich hat das Video mit Birgitta Landerer schon 1,18 Millionen Aufrufe und mehr als 66.900 Likes.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ubfreiburg

Hi Besties: Die Generation Z hat ihre eigene Sprache

Was heißt zum Beispiel "slay"? Und was meinen die jungen Leute mit "no cap"? Auch eine kleine Umfrage vor der UB in Freiburg zeigt, das sind typische Vokabeln der Generation Z, aber auch nicht alle Studierende kennen sie. Wir klären mal auf: "Slay" bedeutet, dass man irgendwas besonders gut gemacht hat. Und "no cap" heißt: ohne Witz, wirklich wahr.

Auf ihrer kurzen Tour durch die Unibibliothek stellt Birgitta Landerer das ganze Haus mit seinem Angebot für Studierende vor. Die Info-Theke, das Parlatorium, die Ausleihe im Untergeschoss, das Medienzentrum und die Fahrradgarage. Das kommt so gut an bei den Instagram-Followern, weil Landerer wie selbstverständlich, authentisch und mit leichtem badischem Akzent den von Anglizismen geprägten, coolen Slang der jungen Leute benutzt. Plus 1.000 Aura - wie Generation Z vermutlich sagen würde.

Birgitta Landerer musste sich die Jugendsprache übersetzen lassen. SWR

Eine Krone für die Buchbinderin der UB Freiburg

Für ihren tollen und erfolgreichen Einsatz im Dienste der UB Freiburg hat Birgitta Landerer eine Krone bekommen. Die Social Media-Redaktion der Unibibliothek überreichte sie ihr drei Tage nach Veröffentlichung des viralen Videos. Die feierliche Übergabe mit Konfetti und Applaus gibt es natürlich auch auf Instagram zu sehen. Und wie könnte es anders sein: Auch das Krönungs-Video hat mehrere Tausend Likes.