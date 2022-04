per Mail teilen

Fabian Walter ist Steuerfabi, er hat in Freiburg studiert und gibt jetzt unterhaltsame Steuertipps auf Instagramm und co., super erfolgreich und lustig mit 500.000 Followern. Und er scheut kein Thema, von Steuertipps für Prostituierte bis zu Häuslebauern, sein Spektrum umfasst alles und wer wissen will, wie man Steuern sparen kann, der folgt ihm. Er möchte allen helfen und hat sein eigenes Unternehmen gegründet.