Von Polizei mit Hubschrauber verfolgt

In Renchen im Ortenaukreis hat sich eine Verkehrskontrolle zu einer Verfolgung per Hubschrauber entwickelt. Im Visier der Polizei war dabei ein 21-Jähriger Mann, der offenbar einiges zu verbergen hatte. In einem Kreisverkehr hatten Polizisten das Auto des Mannes stoppen wollen. Doch der reagierte nicht auf die Haltezeichen, sondern ergriff mit seinem Wagen die Flucht. Nach einigen Hundert Metern stellte er das Auto dann am Fahrbahnrand ab und lief zu Fuß in Richtung eines Ackers weiter. Einem Hubschrauber der Bundespolizei konnte er allerdings nicht entkommen. In der Nähe eines Kanals entdeckte die Beamten den Mann, er wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogen-Schnelltest ergab Hinweise auf Kokain, Amphetamin und THC- Konsum. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte, sein Auto weder zugelassen noch versichert und die Kennzeichen gestohlen waren.