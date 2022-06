Brezelbäcker und Narrenzunft: Bundespräsident Steinmeier besucht Rottweil

per Mail teilen

Am zweiten Tag seines Rottweil-Besuchs hat sich Bundespräsident Steinmeier mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt getroffen. Dabei versuchte er sich auch als Brezelbäcker.

Für drei Tage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Amtsgeschäfte auf seiner "Ortszeit Deutschland"-Reise in die älteste Stadt Baden-Württembergs verlegt: nach Rottweil. Am Mittwochmorgen musste er dann auch selbst anpacken: In einer traditionellen schwäbischen Bäckerei hat er Brezeln gebacken. Im Anschluss ging es zu einer Ausstellung über Larvenschnitzerei der Rottweiler Narrenzunft. Auf dem Terminplan standen auch Besuche auf dem Rottweiler Wochenmarkt und in einem Kunstforum.

Bundespräsident Steinmeier sucht den Austausch mit der Bevölkerung

Das oberste Ziel von Steinmeiers Reise zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Bundespräsident sei der Austausch mit der Bevölkerung, hieß es in einer Mitteilung. Die Reise durch Deutschland sei seine Antwort auf die Entfremdung der Gesellschaft von der Politik. Dementsprechend hatte er für Mittwochnachmittag Rottweiler Bürgerinnen und Bürger zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Bei der "Kaffeetafel kontrovers" hat Steinmeier mit Menschen über aktuelle Themen diskutiert - wie die Mobilität im ländlichen Raum und das Zusammenleben nach der Coronavirus-Pandemie. Der Bundespräsident wollte mit ihnen aber auch über ihre Wünsche, Probleme und Ängste sprechen.

Rottweils OB: Bundespräsident praktiziert "Zupfärmel-Demokratie"

Distanz zu den Bürgerinnen und Bürgern abzubauen - das sei Steinmeier laut Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß (parteilos) bereits am ersten Tag seines Besuches gelungen. Eine große Menschenmenge habe den Bundespräsidenten am Dienstag freundlich empfangen. "Man hat gemerkt, dass es ihm ernst ist, auf die Menschen zuzugehen, ganz nah dran zu sein", so Broß im SWR-Interview. Der Bundespräsident praktiziere damit eine "Zupfärmel-Demokratie". Im direkten Gespräch habe er ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger.

"Wenn sich der Bundespräsident drei Tage Zeit nimmt, dann ist das nicht nur ein schönes Zeichen, sondern auch die Chance, vor Ort genau hinzuhören."

Diskussion mit dem Bundespräsidenten auch zur Corona-Pandemie

Steinmeier wollte mit den Menschen auch Themen rund um das Coronavirus diskutieren. "Wir haben in Rottweil immer noch Montagsspaziergänger, die protestieren - und die Frage ist gegen was und warum", sagt Broß. Deshalb waren am Mittwochnachmittag auch Menschen eingeladen, die unter anderem zur Corona-Politik Position beziehen wollten.

Knapp 500 Demonstrierende zogen am Mittwochabend durch Rottweil. Ihr Protest richtete sich gegen die Corona-Politik. SWR Samantha Happ

Demonstration gegen Corona-Politik während Steinmeiers Zeit in Rottweil

Am frühen Abend haben sich am Mittwoch laut Polizei rund 450 Menschen zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Rottweiler Innenstadt versammelt. Unter den Protestierenden waren offenbar viele Impfgegnerinnen und Impfgegner. Bundespräsident Steinmeier hat den Demonstranten vorher mehrere Gesprächsangebote gemacht. Mit den sogenannten Montagsspaziergängern habe es aber nur einen kurzen Austausch auf dem Marktplatz gegeben.