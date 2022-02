Gravierende Missstände in Orpea-Seniorenheim in Schiltigheim

per Mail teilen

Der französische Pflegeheimbetreiber Orpea, einer der größten in Europa, steht in der Kritik. Im Elsass sollen Heimbewohner vernachlässigt worden sein.

Sie möchte nicht erkannt werden, die Pflegerin, die im Orpea-Seniorenheim im elsässischen Schiltigheim arbeitet. Die Enthüllungen überraschen sie nicht. Es gebe zu wenig Personal, und zu wenig Fachkräfte: "Im Moment haben wir eine Friseurin und Leute, die auf dem Bau arbeiten. Es ist einfacher, solche Menschen einzustellen, die nichts sagen, als ausgebildete, die nicht unbedingt alles akzeptieren. So funktioniert das hier."

Was zu den Missständen im Orpea-Seniorenheim geführt hat, die nun ans Licht gekommen sind, will die Pflegerin aus Schiltigheim mit Fotos belegen. "Ein Heimbewohner steht kurz vor der Amputation. Das ist wirklich beängstigend“, erklärt sie eines der Fotos. Auf die Frage was geschehe, wenn Pfleger dann die Heimleitung verständigen, antwortet sie resigniert:

"Ich habe den Eindruck, dass es der Leitung eher auf den Profit als auf gute Pflege ankommt."

Leitung des Seniorenheims verweist auf Kontrollen der Gesundheitsbehörde

Die Bewohner zahlen hier durchschnittlich 2.300 Euro im Monat. Die Leitung wollte sich vor der Kamera nicht äußern, verweist in einem Schreiben aber auf die Zufriedenheit der Pflegebedürftigen und auf regelmäßige Kontrollen durch die Gesundheitsbehörde. Die Einrichtung erhält jedes Jahr öffentliche Gelder. Karine Pagliarulo, Europäische Gebietskörperschaft Elsass: "Wir haben sieben Inspektoren, die mit der Qualität der Seniorenwohnheime beauftragt sind. Sie sind regelmäßig vor Ort und begleiten die Einrichtungen."

Klagen gegen Missstände im Orpea-Seniorenheim angekündigt

Die Frage, ob ihr etwas über die Zustände in Schiltigheim zu Ohren gekommen sei, verneint Karine Pagliarulo. Nach den jüngsten Enthüllungen haben indessen dutzende Angehörige, Betroffene und auch Angestellte im Elsass und anderen Regionen Frankreichs angekündigt, Klage einreichen zu wollen.

Hier der Mitschnitt SWR Aktuell BW - Dreiland Aktuell ab 5:24