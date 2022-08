Ex-Bischof Stehle aus dem Bistum Freiburg: Studie belegt Missbrauchsvorwürfe

Der frühere Bischof Stehle soll geholfen haben, in Deutschland wegen sexuellen Missbrauchs strafrechtlich verfolgte Priester vor den Behörden zu verstecken. Das zeigt nun eine Studie.

Der ehemalige Bischof Emil Stehle soll drei Priester in den 1970er-Jahren unterstützt haben, in Südamerika unterzutauchen. Die Studie zu den Missbrauchsvorwürfen hatte die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben. Stehle, der im Bezirk des Erzbistums Freiburg geboren wurde, wird aber auch selbst des sexuellen Missbrauchs beschuldigt: Insgesamt 16 Meldungen und Hinweise liegen dazu vor.

Emil Stehle ist 2017 gestorben

Die beschriebenen Taten beträfen Stehles Zeit als Priester in Kolumbien, als Leiter der Koordinationsstelle und Adveniat-Geschäftsführer in Essen sowie später als Weihbischof von Quito und als Bischof von Santo Domingo in Ecuador, heißt es in der Mitteilung der Bischofskonferenz. Stehle ist 2017 gestorben.