In einem neu aufgerollten Gerichtsverfahren um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen aus Staufen hat der Angeklagte am Montag Reue gezeigt. Das Gericht muss entscheiden, ob für den 35-jährigen Mann aus Spanien nach seiner 10-jährigen Haftstrafe Sicherungsverwahrung angeordnet wird.

Der Mann war im August 2018 vom Landgericht Freiburg zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Er hatte über das sogenannten Darknet Kontakt zu Mutter und Stiefvater des Jungen aus Staufen. Diese überließen ihm das Kind mehrfach gegen Geld für schweren sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. Das Gericht ordnete seinerzeit in dem Urteil keine Sicherungsverwahrung an. Deswegen rief die Staatsanwaltschaft Freiburg den Bundesgerichtshof an. Der gab den Fall nun an eine andere Strafkammer im Landgericht Freiburg zurück, die ausschließlich über den Aspekt der Sicherungsverwahrung entscheiden muss.

Missbrauch von Staufen: Spanier erneut vor Gericht SWR Marion Eiche

Angeklagter: "Bereue die Taten zutiefst"

Vor Gericht äußerte der 35-jährige Spanier am Montag Reue. Er habe keine Erklärung für diese "Monstertaten" und wünsche sich so viel Therapie wie möglich. Dem Mann war von Gutachtern in dem Verfahren vor dem Freiburger Landgericht homosexuelle Pädophilie attestiert worden. Laut den heutigen Berichten des Angeklagten hatte dieser schon mehrfach damals in Spanien den Kontakt zu Psychologen gesucht. Dass er die Therapie dann irgendwann abgebrochen habe, sei ein Fehler gewesen, sagte er. Nun sollen weitere Gutachter und polizeiliche Zeugen in dem Fall gehört werden. Bis zum 24. November sind drei weitere Verhandlungstage anberaumt. Dann muss die Große Strafkammer des Landgerichts Freiburg entscheiden, ob für den 35-Jährigen nach seiner Haftstrafe anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet wird.