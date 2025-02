Zum letzten Mal findet am Samstagabend im Europapark in Rust die Wahl zur "Miss Germany" statt. Nach 23 Jahren trennen sich die Wege von Veranstalter und Park-Betreiber.

Am Samstagabend ist es soweit: Bühne frei für die letzte "Miss Germany"-Wahl im Europapark Rust (Ortenaukreis). 23 Jahre lang war der Freizeitpark das Zuhause des Wettbewerbs. Für die Zukunft schauen sich die Veranstalter nach einem neuen Austragungsort um. Die letzte Show lockt mit vielen Neuerungen.

Publikum entscheidet über "Miss Germany"

So soll etwa erstmals das Publikum über die neue Miss Germany mitentscheiden. Aus über 1.000 Bewerberinnen konnten sich neun durchsetzen, die am Samstag im Finale stehen. Unter den Finalistinnen sind eine Zimmerin und Instagram-Botschafterin, eine Patentanwältin, die Chefin einer Online-Konditorei und die Gründerin eines Inklusion-Fashion-Labels.

Am Samstagabend treten zunächst jeweils drei Frauen in einer der folgenden Kategorien gegeneinander an: "Female Founder" (Gründerinnen), "Female Mover" (männerdominierte Berufsfelder) und "Female Leader" (weibliche Führungskräfte). Wer sich hier durchsetzt, kommt in das Finale der letzten drei. Dann entscheidet das Publikum, wer den Titel der "Miss Germany 2025" mit nach Hause nehmen darf.

Vom Schönheitswettbewerb zur Talentförderung für Frauen mit Missionen

Seit 2020 arbeitet der Wettbewerb an seinem Image: Früher sorgte die Veranstaltung vor allem für Aufmerksamkeit, weil Frauen mit möglichst wenig Bekleidung über den Laufsteg liefen. Inzwischen will man in erster Linie talentierte Frauen mit Missionen fördern. So suche man in der aktuellen Staffel "nicht nach den nächsten Beauty- Influencerinnen, sondern nach zukünftigen Dax-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen", so die Veranstalter.

Miss-Germany-Veranstalter gehen neue Wege

Nach der Veranstaltung am Samstagabend ist dann Schluss für den "Miss Germany"-Wettbewerb im Europapark. In Vorbereitung auf das 100-jährige Jubiläum des früheren Schönheitswettbewerbs im Jahr 2027 wolle man in eine andere Stadt wechseln, teilten die Miss Germany Studios aus Oldenburg mit. Wohin es geht, wollten sie noch nicht verraten. Nur so viel: eine größere Stadt soll es sein.